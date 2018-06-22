Минобороны: ОЗХО умышленно затягивает уничтожение химобъектов в Сирии

В Минобороне обвинили Организацию по запрету химоружия (ОЗХО) в том, что объекты бывшей военно-химической программы в САР не ликвидирован, невзирая на неоднократные просьбы официального Дамаска.

Сирийское правительство сконцентрировано на завершении взятых на себя обязательств по ликвидации объектов, относящихся к бывшей военно-химической программе, рассказал глава Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам Дамаск не дождался обещанной помощи ОЗХО и уничтожил один из объектов Эль-Млеха

Представитель Минобороны заявил, что сирийцам осталось ликвидировать последнюю точку Тель-Кудри. Он отметил, что по данным объектам в ОЗХО отправлялись запросы на помощь, однако организация их игнорирует и умышленно затягивает сроки исполнения обязанностей.

#Кириллов Власти Сирии не раз требовали от ОЗХО направить своих специалистов в места их обнаружения, но в орг-ии либо отвечали отказом, обосновывая это отсутствием безопасных условий,либо оправдывали находки, как в случаях с хлором,их предназначением для обеззараживания бассейнов pic.twitter.com/INABW18pnc — Минобороны России (@mod_russia) 22 июня 2018 г.

Кириллов раскритиковал методы ОЗХО, которые используется по указке Британии и Франции. Он назвал действия организации непрофессиональными: международную общественность вводят в заблуждение, а их сотрудники даже не выезжают на место происшествия и ведут дистанционную проверку.

Организация пытаются политизировать на Западе и использовать ее, резюмировал глава РХБЗ.