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Ремонт путепровода над трассой М9 в Москве завершен

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16:17   22 Июня 2018
Россия

Минобороны: ОЗХО умышленно затягивает уничтожение химобъектов в Сирии

Минобороны: ОЗХО умышленно затягивает уничтожение химобъектов в Сирии

В Минобороне обвинили Организацию по запрету химоружия (ОЗХО) в том, что объекты бывшей военно-химической  программы в САР не ликвидирован, невзирая на неоднократные просьбы официального Дамаска.

Сирийское правительство сконцентрировано на завершении взятых на себя обязательств по ликвидации объектов, относящихся к бывшей военно-химической  программе, рассказал глава Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам Дамаск не дождался обещанной помощи ОЗХО и уничтожил один из объектов Эль-Млеха

Минобороны: ОЗХО умышленно затягивает уничтожение химобъектов в Сирии

Представитель Минобороны заявил, что сирийцам осталось ликвидировать последнюю точку Тель-Кудри. Он отметил, что по данным объектам в ОЗХО отправлялись запросы на помощь, однако организация их игнорирует и умышленно затягивает сроки исполнения обязанностей.

Кириллов раскритиковал методы ОЗХО, которые используется по указке Британии и Франции. Он назвал действия организации непрофессиональными: международную общественность вводят в заблуждение, а их сотрудники даже не выезжают на место происшествия и ведут дистанционную проверку. 

Минобороны: ОЗХО умышленно затягивает уничтожение химобъектов в Сирии

Организация пытаются политизировать на Западе и использовать ее, резюмировал глава РХБЗ.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #сирия #дамаск #минобороны #политика #озхо #кириллов #химобъекты
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