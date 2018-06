Трамп одобрил назначение республиканца Десантиса на пост губернатора Флориды

Глава Америки Дональд Трамп похвалил конгрессмена, члена Республиканской партии США Рона Десантиса, который принял полномочия губернатора Флориды.

Американский лидер перечислил его достоинства в Twitter. Он рассказал подписчикам, что Десантис является одним из лучших выпускников Йельского и Гарвардского университета, где он изучал право. По его словам, политик проявил свою силу на границах и жестко реагировал на преступность и сокращение налогов. Он любит наших военных и ветеранов и «будет великим губернатором Флориды», резюмировал президент.

Congressman Ron DeSantis, a top student at Yale and Harvard Law School, is running for Governor of the Great State of Florida. Ron is strong on Borders, tough on Crime & big on Cutting Taxes - Loves our Military & our Vets. He will be a Great Governor & has my full Endorsement!