Еще пригодятся. Польские военные передумали продавать советские танки Т-72

Старые, но по-прежнему эффективные боевые машины будут направлены в новые дивизии, создаваемые для восточных территорий страны. Об этом сообщила Rzeczpospolita.

По данным издания, десятки танков уже были готовы к продаже в Иорданию, но теперь принято решение, что танки пройдут модернизацию и вернутся в строй. Решение связывают с намерением властей Польши создать новую танковую дивизию для усиления восточного фланга страны. Как рассказал редакции газеты военный эксперт Войчех Лучак, в настоящее время нет иной возможности быстро и относительно недорого оснастить танками две будущие бронетанковые бригады.