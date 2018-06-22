Колумбийские болельщики спасли тонущего россиянина в Казани

Болельщики из Колубмии оказали всю необходимую помощь нетрезвому гражданину России, решившему искупаться в реке. Мужчина прыгнул в воду, но не мог выбраться.

К тонущему подбежали трое колумбийских болельщиков, которые сидели в кафе неподалеку. Один из болельщиков прыгнул в воду и вытащил мужчину. Чтобы лучше держаться на воде, колумбиец использовал водный шланг.

Спасенный россиянин поблагодарил колумбийцев за помощь на английском языке.

Ранее сообщалось, что аргентинские болельщики, раздосадованные поражением их сборной напали на хорватского фаната на стадионе в Нижнем Новгороде.