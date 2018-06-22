Глава МВД ФРГ пригрозил Меркель распадом коалиции

Министр внутренних дел, глава Христианско-социального союза Хорст Зеехофер предостерег канцлера Германии Ангелу Меркель от его увольнения для разрешения разногласий по беженцам.

Он напомнил, что возглавляет одну из коалиционных партий и действует при полной поддержке ее членов. Если Меркель недовольна работай МВД, коалиционное соглашение придется расторгнуть.

Канцлер Германии и глава МВД придерживаются разных взглядов касательно проблемы беженцев в стране. Зеехофер считает, что контроль на границах следует ужесточить.

В свою очередь Меркель предупредила, что этот шаг может нарушить принцип свободного движения внутри ЕС и некоторые законы о беженцах. Она также выразила надежду, что ей удастся достичь компромисса в этом вопросе.