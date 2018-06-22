Стелу в честь Зои Космодемьянской установили в Мурманске

Стела расположена на улице, носящей имя партизанки, первой женщины-Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония открытия прошла в День памяти и скорби, 22 июня. Улицу в Мурманске в честь партизанки назвали 8 января 1955 года. Речь произнес зампредседателя горсовета города Михаил Белошеев.

Высота стелы — три метра. На верху — бронзовый бюст Зои Космодемьянской. Изготавливали памятник специалисты из Смоленска. Эскиз предоставил мурманский скульптор Александр Арсентьев.