Суд приговорил бывшего вице-премьера Крыма Казурина к 11,5 лет колонии

Экс-чиновник отправится в колонию строгого режима на 11,5 лет. Таким был приговор Киевского районного суда Симферополя, сообщает Крыминформ.

Помимо лишения свободы Казурину назначен штраф в размере 56 миллионов рублей. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности в течение 10 лет.

Крымское управление Следственного комитета РФ расследовало дело Казурина с января по декабрь 2017 года. Судебный процесс начался в конце января 2018 года. С момента задержания Казурин находился в СИЗО. По просьбе потерпевшего заседания проходили в закрытом режиме.

Казурина задержали в аэропорту Симферополя 15 февраля 2017 года, откуда он намеревался вылететь в Москву. Ему вменялось получение взятки. По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года через посредника он получил 27 миллионов рублей за содействие в выборе одной из строительных компаний в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Керчи.

Кроме того, в январе 2017 года он мошенническим путем потребовал от предпринимателя приобрести и передать в его собственность автомобиль Lexus RX350 и нежилое помещение площадью около 200 квадратных метров в Москве за якобы оказанное тому содействие в получении двух госконтрактов на строительство объектов в Крыму.

Уголовное дело было возбуждено по материалам управления ФСБ России по Крыму. Служба обвинила его в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), отмывании денежных средств «часть 4 статьи 174.1 УК РФ) и приготовлении к мошенничеству с использованием служебного положения (часть 1 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ).