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Порошенко поздравил Куця с назначением на пост главы Донецкой ОВГА

Порошенко поздравил Куця с назначением на пост главы Донецкой ОВГА

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15:04   22 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко поздравил Куця с назначением на пост главы Донецкой ОВГА

Порошенко поздравил Куця с назначением на пост главы Донецкой ОВГА

Начальник Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях генерал-майор Александр Куць возглавит Донецкую областную военно-гражданская администрацию в ближайшее время.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил генерал-майора с новой должностью в Twitter.

Украинский лидер отметил аналитический склад ума Куця и подчеркнул, что Донбасс его знает и уважает. Порошенко надеется, что военный опыт нового главы администрации поможет обеспецить в регионе мир, процветание и восстановление инфраструктуры.

Ранее Куць занимал пост заместителя начальника Главного управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области.

Донецкая областная государственная администрация  — местная государственная администрация донецкой области. Руководитель администрации назначается президентом Украины. Председатель Донецкой областной государственной администрации подотчетен органам украинской исполнительной власти.

 

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Автор: Надежда Егорова
#порошенко #куць #овга
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