Порошенко поздравил Куця с назначением на пост главы Донецкой ОВГА

Начальник Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях генерал-майор Александр Куць возглавит Донецкую областную военно-гражданская администрацию в ближайшее время.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил генерал-майора с новой должностью в Twitter.

Украинский лидер отметил аналитический склад ума Куця и подчеркнул, что Донбасс его знает и уважает. Порошенко надеется, что военный опыт нового главы администрации поможет обеспецить в регионе мир, процветание и восстановление инфраструктуры.

Радий представити Голову Донецької ОДА Олександра Куця. З перших днів агресії РФ він пішов добровольцем, був у складі бойових груп СБУ. Має аналітичний склад розуму, його знає і поважає Донбас. Впевнений, його досвід забезпечить мир, відновлення інфраструктури, розвиток Донбасу — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 июня 2018 г.

Ранее Куць занимал пост заместителя начальника Главного управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области.

Донецкая областная государственная администрация — местная государственная администрация донецкой области. Руководитель администрации назначается президентом Украины. Председатель Донецкой областной государственной администрации подотчетен органам украинской исполнительной власти.