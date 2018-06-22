Порошенко поздравил Куця с назначением на пост главы Донецкой ОВГА
Начальник Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях генерал-майор Александр Куць возглавит Донецкую областную военно-гражданская администрацию в ближайшее время.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил генерал-майора с новой должностью в Twitter.
Украинский лидер отметил аналитический склад ума Куця и подчеркнул, что Донбасс его знает и уважает. Порошенко надеется, что военный опыт нового главы администрации поможет обеспецить в регионе мир, процветание и восстановление инфраструктуры.
Радий представити Голову Донецької ОДА Олександра Куця. З перших днів агресії РФ він пішов добровольцем, був у складі бойових груп СБУ. Має аналітичний склад розуму, його знає і поважає Донбас. Впевнений, його досвід забезпечить мир, відновлення інфраструктури, розвиток Донбасу— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 июня 2018 г.
Ранее Куць занимал пост заместителя начальника Главного управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области.
Донецкая областная государственная администрация — местная государственная администрация донецкой области. Руководитель администрации назначается президентом Украины. Председатель Донецкой областной государственной администрации подотчетен органам украинской исполнительной власти.