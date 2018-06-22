Кадыров поздравил Эдельгериева с назначением на пост советника президента

Абубакар Эдельгериев - исключительно способный, ответственный и талантливый государственник, подчеркнул глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он рассказал, что новый советник президента имеет огромный опыт работы на высших должностях. Последние шесть лет о возглавлял правительство Чеченской республики. Он отлично справился со своими обязанностями, сумел организовать четкую работу Кабмина и мобилизовать все министерства и ведомства на решение глобальных задач.

Кадыров подчеркнул, что назначение Эдельгериева является большой честью для Чечни. Грозный благодарен президенту РФ Владимиру Путину за оказанное доверие. Он заверил, что чеченская команда готова выполнить любое поручение лидера, вне зависимости от сложности. Глава республики уверен, что новый советник полностью оправдает оказанное ему доверие.