Чубайс прогнозирует положительное влияние пенсионной реформы на социальный блок

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс уверен, что в будущем пенсионная реформа поспособствует улучшению не только в социальном блоке, но и приведет к позитивным тенденциям в инвестиционных задачах.

По его словам, вопрос о переменах в пенсионном законодательстве «предопределен». Он подчеркнул, что процесс повышения пенсионного возраста проводится во всем мире, передает ИА «Экономика сегодня».

Глава «Российской корпорации нанотехнологий» отметил, что правительство придерживается линии введения индивидуальных счетов для пенсионеров, а это повлечет череду изменений. Чубайс уверен, что в обозримом будущем система будет работать и на инвестиционную задачу.