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14:56   22 Июня 2018
Россия

СМИ: Болельщик, прикоснувшийся к груди журналистки, сделал это без злого умысла

СМИ: Болельщик, прикоснувшийся к груди журналистки, сделал это без злого умысла

Российский болельщик Руслан Камолов во время репортажа журналистки немецкой Deutsche Welle Жюльет Гонсалес Теран, обнял девушку, и взяв за грудь, поцеловал в щеку со словами «Россия — чемпион».

Позднее молодой человек связался с Теран и извинился перед журналисткой. Девушка простила болельщика, хотя раньше сочла подобное сексуальным домогательством.

В беседе с ФАН Руслан рассказал, что не имел никаких злых намерений. Фанат футбола испытывал радость и ликование по поводу открытия чемпионата мира по футболу в России. Инцидент произошел как раз в день начала, 14 июня.

Сотрудников Deutsche Welle и другие западные СМИ возмутил не столько поцелуй, сколько прикосновение Камолова к груди Теран. Болельщик пояснил, что заметил это только после того, как друг из Германии прислал видео. Руслан уверяет, что взялся за орган чисто случайно, крикнув при этом «Россия — чемпион!».

СМИ: Болельщик, прикоснувшийся к груди журналистки, сделал это без злого умысла

Девушка Руслана тоже видела это видео и восприняло произошедшее как шутку. Камолов, узнав о реакции общественности, пришел в офис немецкого издания в Москве, чтобы принести извинения. Футбольный фанат надеется, что Теран больше не придется сталкиваться с подобным во время работы.

Также Руслан добавил, что иностранные СМИ представили инцидент так, будто он сделал это намерено. Якобы Камолов специально взялся за грудь. Также западные издания заверили читателей, что Руслан извинялся не за поцелуй, а за домогательства.

СМИ: Болельщик, прикоснувшийся к груди журналистки, сделал это без злого умысла

Читатели твиттера Deutsche Welle в шутку предложили Камолову и Теран пожениться. Руслан, узнав об этом, заявил, что расходиться со своей девушкой не намерен. Фанат пошутил, что на Западе его могли бы засудить за поцелуй уже после узаконивания брака.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #deutsche welle #руслан камолов
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