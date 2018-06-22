Биленкина назначена главой управления по научно-образовательной политике
Президент России Владимир Путин назначил Инну Биленкину начальником управления президента по научно-образовательной политике.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Управление президента по научно-образовательной политике — представительский орган при администрации главы государства.
Его главные задачи — определение государственной политики в области науки и образования, обеспечение деятельности Совета по науке, технологиям и образованию, а также предоставление отчетов о финансировании научных исследовательских программ.