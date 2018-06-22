Путин: Россия готова продолжить содействие урегулированию на Корейском полуострове

Глава РФ Владимир Путин заверил, что Москва сохранит приверженность у ядерному разоружению КНДР. Россия готова вносить посильный вклад в урегулирование на полуострове, сказал он на переговорах с коллегой из Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Путин отметил, что российская сторона всегда приветствовала шаги к нормализации ситуации в Северной Корее и вносила свой вклад в процесс. Россия намерена и впредь способствовать полному разоружению на Корейском полуострове, подчеркнул лидер.

Он отметил, что на встрече с южнокорейским коллегой этому вопросу будет уделено значительное внимание.

Президент назвал Республику Корею одним из приоритетных партнеров РФ и добавил, что товарооборот между странами увеличивается, что не может не радовать. Однако, по его словам, рост может быть интенсивнее. Эта тема также будет обсуждаться в Кремле.