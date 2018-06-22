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14:36   22 Июня 2018
Россия

Два прозрачных наземных перехода начали строить на Московском Центральном кольце

Два прозрачных наземных перехода начали строить на Московском Центральном кольце

На северо-востоке и северо-западе Москвы началось строительство двух прозрачных надземных переходов. На проспекте Мира пешеходный мост будет белого и синего цвета, в створе улицы Врубеля — в белом и оранжевом цвете.

Два прозрачных наземных перехода начали строить на Московском Центрально кольце

Как сообщает «Вечерняя Москва», мосты на этих участках МЦК возводятся по просьбам горожан, проживающих поблизости. Мост в створе улицы Врубеля и Проектируемого проезда № 6560 свяжет поселок художников Сокол с жилыми кварталами соседнего Щукина, а также с лесопарком «Большая Всехсвятская роща». Переход над проспектом Мира в районе домов 202а – 220а станет частью строящегося ТПУ «Ярославская».

Два прозрачных наземных перехода начали строить на Московском Центрально кольце

По словам главного архитектора города Сергея Кузнецова, длина перехода на  проспекте Мира составит около 85 метров. На улице Врубеля — 155 метров. В вечернее время оба моста будут подсвечиваться.

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Автор: Вячеслав Каширин
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