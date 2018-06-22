Два прозрачных наземных перехода начали строить на Московском Центральном кольце

На северо-востоке и северо-западе Москвы началось строительство двух прозрачных надземных переходов. На проспекте Мира пешеходный мост будет белого и синего цвета, в створе улицы Врубеля — в белом и оранжевом цвете.

Как сообщает «Вечерняя Москва», мосты на этих участках МЦК возводятся по просьбам горожан, проживающих поблизости. Мост в створе улицы Врубеля и Проектируемого проезда № 6560 свяжет поселок художников Сокол с жилыми кварталами соседнего Щукина, а также с лесопарком «Большая Всехсвятская роща». Переход над проспектом Мира в районе домов 202а – 220а станет частью строящегося ТПУ «Ярославская».

По словам главного архитектора города Сергея Кузнецова, длина перехода на проспекте Мира составит около 85 метров. На улице Врубеля — 155 метров. В вечернее время оба моста будут подсвечиваться.