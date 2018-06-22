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14:27   22 Июня 2018
Россия

Украина получила от МИД РФ ноту с просьбой о содействии Москальковой

Украина получила от МИД РФ ноту с просьбой о содействии Москальковой

Киев получил от российского МИД ноту с просьбой о содействии визиту омбудсмена РФ Татьяны Москальковой к 50 россиянам, арестованным украинской стороной.

Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.

«Ранее Москалькова планировала посетить 34 удерживаемых лица. Однако вчера мы получили ноту министерства иностранных дел России с просьбой о содействии визита омбудсмена к  50 российским гражданам», — цитирует ее «Интерфакс-Украина».

Сейчас документ находится на рассмотрении в Киеве.

Ранее сообщалось, что Москалькова и Денисова верифицировали списки задержанных, которых они намерены посетить.

В июне состоялось встреча Уполномоченных по правам человека Украины и России По ее итогам правозащитники утвердили «дорожную карту» посещения заключенных в местах лишения свободы. По словам Денисовой, стороны обменялись списками граждан, в которых находилось 34 фамилии. В свою очередь, Москалькова пояснила, что омбудсмены обратились с письмами о взаимном посещении четырёх заключённых по выбору каждой стороны.

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Автор: Надежда Егорова
#москалькова #мид рф #денисова
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