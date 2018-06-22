Власти Москвы приступили к благоустройству парка «Ходынское поле»

Речь идет о приведении в порядок примерно 6,5 гектаров парка, расположенных между Ходынским бульваром и бывшей взлетно-посадочной полосой Центрального аэродрома имени Фрунзе.

«Ходынское поле» хотят сделать настоящим спортивным парком с четырьмя секциями. На первой установят скейт-площадку и роллердром. Вторую отведут под игровой спорт. Третью приспособят для любителей «тяжелого железа», а четвертую - для пожилых горожан (на ней разместят специальные тренажеры).

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что указанную площадь облагородят и приведут в порядок в соответствии с планом окончательного внешнего вида парка. Тут разместят два теннисных корта, два баскетбольных поля, настольный теннис, а также площадки для воркаута и паркура

Слова политика передает в пятницу «Вечерняя Москва».

Кроме того, почти 10 квадратных метров парка засадят цветами. Также тут организуют пруд с островом.