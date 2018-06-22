Gorillaz представят новый альбом «живьем»

На шоу Boiler Room 24 июня в Токио британская группа Gorillaz полностью сыграет свой новый альбом «The Now Now». Шоу будет транслироваться в интернете.

Как сообщается на странице Boiler Room в соцсети «Вконтакте», в России онлайн-трансляция шоу начнется в 22:00 мск. Она будет вестись на сайте boilerroom.tv.

Проект Gorillaz был основан в 1998 году музыкантом Деймоном Албарном и художником комиксов, дизайнером Джейми Хьюлеттом, создавшим четверых виртуальных музыкантов: 2D (лидер-вокал, клавишные), Мердока Никкалса (бас-гитара и драм-машина), Нудла (вокал, гитара, клавишныел) и Рассела Хоббса (ударные и перкуссия).

С 2001 по 2010 год Gorillaz выпустили четыре студийных альбома. Пятый альбом «Humanz» поклонники ждали семь лет.