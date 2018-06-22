Торговые войны: китайцы массово кинулись спасать свои деньги из США

Поднебесная боится оказаться очередной империей зла, что станет поводом для заморозки счетов, как это произошло с российским бизнесом.

Именно к этим выводам можно прийти на основе данных консалтинговой и исследовательской фирмы Rhodium Group. Согласно им, в январе-мае 2018 года Китай сократил инвестиции в США на 92%, до 1,8 миллиарда долларов. А если учитывать и начавшийся вывод китайских денег из американской экономики, то отрицательное инвестиционное сальдо за тот же период составит 7,8 миллиарда долларов.

Такой итог был вполне предсказуем, и он стал следствием политики новой американской администрации Дональда Трампа по «восстановлению» отечественного производства. Не знаю, что он там сможет восстановить, но сегодня он уничтожает американские рабочие места, которые создавали в его стране китайские инвесторы (а это по разным оценкам примерно 100-150 тысяч человек).

Если год назад в среднем каждый проект оценивался в сотни миллионов долларов (356 миллионов долларов в 2016-ом и 215 миллионов долларов в 2017-ом), то в 2018 году эта цифра составила всего 46 миллионов долларов.

При этом резко сократилась доля именно крупных проектов, которые могли быть своеобразными локомотивами и подтягивать к себе другие более мелкие проекты. А потому потери от ухода китайских инвесторов следует умножить на некий мультиплицирующий коэффициент.

Инвестиции КНР в экономику США в 2011-15 гг. росли со средней скоростью 30% в год. Именно в этом году Китай обошел США в неформальном соревновании взаимного инвестирования в экономику друг друга и стал одним из крупнейших стран-инвесторов.

Своего пика китайские инвестиции в американскую экономику достигли в 2016 году и составили 46 миллиардов долларов. Казалось уже близко то время, когда китайцы смогут обогнать американцев по общей сумме инвестиций (на 2016 год американские инвестиции в Китай составляли около 220 млрд. долларов) и станут в этом секторе двухстороннего сотрудничества их нетто экспортером.

Но выборы в ноябре 2016-го все перевернули с ног на голову. Вместо создаваемой Бараком Обамой зоны Тихоокеанской свободной торговли, новая администрация Белого Дома провозгласила курс на экономическую самоизоляцию и более того, на геополитическое противостояние с КНР. И сразу после первых же заявлений Дональда Трампа по этому поводу оптимизм китайского бизнеса в отношении инвестирования экономики США начал резко исчезать. В 2017 году количество китайских инвестиций в Штаты упало более чем на треть и составило «всего» 29 миллиардов долларов. Но как показало начало 2018-го года, это были еще цветочки.

На самом деле о том, что именно так все и произойдет было ясно еще год назад, когда эксперты начали отмечать резкое сворачивание интереса китайского бизнеса к американским активам. В 2017 году количество объявленных потенциальных сделок уменьшилось по сравнению с 2016-ым годом на 90%, а потому падение их реального показателя за первые пять месяцев 2018-го на 92% было вполне ожидаемым. Но вот чего действительно никак не ожидали специалисты, так это начала бегства китайских инвесторов из американской «тихой гавани», где иностранные капиталы находятся якобы в полной безопасности.

Но тут американцы виноваты сами. То, как они обошлись с русским бизнесом, фактически объявив значительную его часть вне закона (по совершенно надуманному поводу), сделало США в глазах китайцев зоной рисковых инвестиций. Особенно для них, как для страны, которую Госдеп объявил одним из главных геополитических соперником.

Китайцы отлично помнят, что случилось с иранскими деньгами? Десятки миллиардов долларов лежали замороженными на протяжении долгих лет. И еще свежа в памяти история как американцы ограбили ливийский народ? Ну и сегодняшний пример России убеждает даже тех, скептиков, кто до последнего времени считал что с КНР такого произойти не может никогда.

Стоит ли удивляться, что китайцы, как только стал понятен новый внешнеполитический курс страны начали спасать свои деньги. Очень похоже, что Пекин еще в прошлом году, когда все стало более менее понятно и очевидно, дал команду своим бизнесменам и государственным компаниям последовать примеру России и выводить капиталы, пока они не попали под санкции, аналогичные антироссийским.

И если все так пойдет и далее, то американскую экономику ждут проблемы. Китайцы в последние годы были одними из главных американских инвесторов, чьи деньги помогали Вашингтону поддерживать стабильный экономический рост. С уходом китайских денег это все может прекратится, и экономику США будет ждать период экономической стагнации или даже падения, если негативные тенденции в глобальной экономике будут нарастать.

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