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14:01   22 Июня 2018
Россия

Путин назначил Казаринова на пост замруководителя протокола президента

Путин назначил Казаринова на пост замруководителя протокола президента

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Казаринова заместителем руководителя протокола президента России, Юрий Свиридов теперь занимает пост заместителя пресс-секретаря российского лидера.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Управление протокола президента необходимо для протокольного обеспечения зарубежных и местных поездок главы государства, обеспечением мероприятий с участием президента, а также организацией визитов представителей иностранных государств и международных организаций.

Ранее Владимир Путин назначил нового руководителя управления протокола. Новым начальником ведомства стал Владислав Китаев.              

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Автор: Надежда Егорова
#путин #свиридов #казаринов
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