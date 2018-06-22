Путин назначил Казаринова на пост замруководителя протокола президента
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Казаринова заместителем руководителя протокола президента России, Юрий Свиридов теперь занимает пост заместителя пресс-секретаря российского лидера.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Управление протокола президента необходимо для протокольного обеспечения зарубежных и местных поездок главы государства, обеспечением мероприятий с участием президента, а также организацией визитов представителей иностранных государств и международных организаций.
Ранее Владимир Путин назначил нового руководителя управления протокола. Новым начальником ведомства стал Владислав Китаев.