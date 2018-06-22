Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена
Президент России Владимир Путин снова назначил Анну Кузнецову уполномоченным по правам ребенка в России.
Анна Кузнецова занимает пост детского омбудсмена России с 2016 года.
Она также является членом рабочей группы при главе государства по выработки стратегии регулирования деятельности социально-ориентированных неправительственных организаций.
В октябре 2016 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила кандидатуру Кузнецовой в Координационный совет по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2018 годы.