Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена

Президент России Владимир Путин снова назначил Анну Кузнецову уполномоченным по правам ребенка в России.

Анна Кузнецова занимает пост детского омбудсмена России с 2016 года.

Она также является членом рабочей группы при главе государства по выработки стратегии регулирования деятельности социально-ориентированных неправительственных организаций.

В октябре 2016 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила кандидатуру Кузнецовой в Координационный совет по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2018 годы.