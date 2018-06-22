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13:51   22 Июня 2018
Россия

Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена

Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена

Президент России Владимир Путин снова назначил Анну Кузнецову уполномоченным по правам ребенка в России.

Анна Кузнецова занимает пост детского омбудсмена России с 2016 года.

Она также является членом рабочей группы при главе государства по выработки стратегии регулирования деятельности социально-ориентированных неправительственных организаций.

В октябре 2016 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила кандидатуру Кузнецовой в Координационный совет по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2018 годы.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #путин #кузнецова
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