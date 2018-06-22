Путин переназначил заместителей секретаря Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин переназначил на должность первого заместителя секретаря Совета безопасности Юрия Аверьянова. Об этом говорится в указе главы государства, текст которого распространила пресс-служба Кремля.
Кроме того, Александр Гребенкин, Сергей Вахруков, Рашид Нургалиев, Олег Храмов и Михаил Попов переназначены на должности заместителей.
Ранее сообщалось, что Путин вновь назначил Николая Патрушева на должность секретаря Совета безопасности.