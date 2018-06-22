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 Гройсман сообщил о поиске «справедливой» цены на газ

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14:11   22 Июня 2018
Политика

Гройсман сообщил о поиске «справедливой» цены на газ

Гройсман сообщил о поиске «справедливой» цены на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не смог подтвердить, что цена на газ для граждан страны не станет расти. Об этом политик сообщил во время часа вопросов к Верховной раде.

Гройсман заявил, что в промышленном секторы цены на газ не регулируются. Топливо приобретается по цене в 385 долларов за кубометр. Для украинцев газ закупают по 269 долларов за кубометр. Премьер «сдерживает» рост цен для поиска «справедливой формулы» покупки топлива. Вопрос о том, что делает правительство Украины для снижения цен на газ задал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Основная проблема в этой области связана с большими кредитами, которые государство вынуждено брало в период с 2005 по 2013 годы. Сейчас Киеву нужно погасить долги.

Гройсман сообщил о поиске «справедливой» цены на газ

Возможность «нормализовать» тарифы появится, когда Украина из страны-импортера превратится в страну-поставщика газа. Политика Киева в данный момент нацелена именно на такой курс. Если украинским политикам это удастся, то цены на газ получится снизить на 20–30%.

Также решению проблемы поможет продолжение сотрудничества с иностранными компаниями. Такой подход даст стабильный курс, цены и возможность для повышения соцстандартов.

Гройсман сообщил о поиске «справедливой» цены на газ

С требованием увеличить цены на газ выступил Международный валютный фонд. Организация еще два года назад призывала Киев урегулировать цены на топливо согласно внешним рыночным ставкам. Власти страны обещание дали, но не выполнили. Фонд приостановил кредитование в апреле 2017 года. Спустя год МВФ отклонил предложение Киева повысить цены на газ для жителей Украины на 65%. Причины организация не назвала.

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Автор: Павел Никифоров
#украина #политика #мвф #весь мир #международный валютный фонд #цены на газ на украине
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