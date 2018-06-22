Армия РФ оснащена современной техникой на 60 процентов, заявили в правительстве

В 2017 году государственный оборонзаказ выполнен на 97,5%. Об этом в ходе селекторного заседания ВПК и Минобороны РФ сообщил вице-премьер правительства Юрий Борисов.

В текущем году заказ выполнен более чем на 98% по показателю оснащенности, по исправности — почти 95%, по современности — 59,5%. Данные представлены на 1 января 2018 года, отметил Борисов.

К 2020 году поставлена задача по обеспечению не менее 70% российской армии современной техникой и оружием, по остальным показателям — не менее 95%. Вице-премьер отметил, что предприятия ОПК обеспечили «ритмическую поставку» техники и оружия. Также практикуются длительные контракты с предприятиями, позволяющие планировать экономику на продолжительный период.