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13:40   22 Июня 2018
Россия

Армия РФ оснащена современной техникой на 60 процентов, заявили в правительстве

Армия РФ оснащена современной техникой на 60 процентов, заявили в правительстве

В 2017 году государственный оборонзаказ выполнен на 97,5%. Об этом в ходе селекторного заседания ВПК и Минобороны РФ сообщил вице-премьер правительства Юрий Борисов.

В текущем году заказ выполнен более чем на 98% по показателю оснащенности, по исправности — почти 95%, по современности — 59,5%. Данные представлены на 1 января 2018 года, отметил Борисов.

К 2020 году поставлена задача по обеспечению не менее 70% российской армии современной техникой и оружием, по остальным показателям — не менее 95%. Вице-премьер отметил, что предприятия ОПК обеспечили «ритмическую поставку» техники и оружия. Также практикуются длительные контракты с предприятиями, позволяющие планировать экономику на продолжительный период.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #юрий борисов #правительство рф #армия рф #гособоронзаказ-2018
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