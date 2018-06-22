Путин назначил Патрушева секретарем Совбеза РФ

Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

Работников «Пензаэнерго» заставляют перечислить дневной заработок на церковь. Чтобы не потерять в зарплате, они выйдут работать сверхурочно. Разницу по факту оплатят жители.