Путин назначил Патрушева секретарем Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин вновь назначил Николая Патрушева секретарем Совета безопасности Российской Федерации.
Посты также сохранили первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов и заместители Александр Гребенкин, Михаил Попов, Олег Храмов, Рашид Нургалиев и Сергей Вахруков.
Совет безопасности России — конституционный совещательный орган, подотчетный главе государства. Входит в состав министерства обороны. Главные задачи ведомства — защита интересов страны, общества и личности, а также разработка единой государственной политики по обеспечению национальной безопасности.