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Памятник погибшим советским пленным откроют в Германии

Памятник погибшим советским пленным откроют в Германии

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13:33   22 Июня 2018
Весь мир

Памятник погибшим советским пленным откроют в Германии

Памятник погибшим советским пленным откроют в Германии

На главном кладбище города Франкфурт-на-Майне в Германии откроют памятник гражданам СССР, погибшим в фашистском плену и на принудительных работах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Для памятника в форме креста выбрано место гибели более 600 пленных, из которых свыше 80 были детьми. Проект мемориала подготовили архитекторы из Петербурга.

По словам руководителя группы по сотрудничеству Совета федерации России с Федеральным советом  (бундесрат) Германии Валерия Пономарева, с просьбой помочь с установкой мемориала к нему обратился настоятель местной православной общины. В архиве Франкфурта-на-Майне работали волонтеры, подготовившие уточненный список граждан СССР, похороненных на Франкфуртском кладбище.

Как отметил генеральный консул РФ во Франкфурте-на-Майне Александр Булай, до этого на кладбище были только мемориальные доски, посвященные погибшим в годы войны гражданам СССР, у которых ежегодно возлагали цветы, но памятника до настоящего времени не было.

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Автор: Вячеслав Каширин
#памятник #общество #весь мир #ссср #мемориал #франкфурт-на-майне
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