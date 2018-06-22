Памятник погибшим советским пленным откроют в Германии

На главном кладбище города Франкфурт-на-Майне в Германии откроют памятник гражданам СССР, погибшим в фашистском плену и на принудительных работах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Для памятника в форме креста выбрано место гибели более 600 пленных, из которых свыше 80 были детьми. Проект мемориала подготовили архитекторы из Петербурга.

По словам руководителя группы по сотрудничеству Совета федерации России с Федеральным советом (бундесрат) Германии Валерия Пономарева, с просьбой помочь с установкой мемориала к нему обратился настоятель местной православной общины. В архиве Франкфурта-на-Майне работали волонтеры, подготовившие уточненный список граждан СССР, похороненных на Франкфуртском кладбище.

Как отметил генеральный консул РФ во Франкфурте-на-Майне Александр Булай, до этого на кладбище были только мемориальные доски, посвященные погибшим в годы войны гражданам СССР, у которых ежегодно возлагали цветы, но памятника до настоящего времени не было.