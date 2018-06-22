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Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена

Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена

 Путин переназначил заместителей секретаря Совета безопасности РФ

Путин переназначил заместителей секретаря Совета безопасности РФ
Ополчение ДНР подавило огневые точки ВСУ под Мариуполем

Ополчение ДНР подавило огневые точки ВСУ под Мариуполем

 Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным

Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным
Памятник погибшим советским пленным откроют в Германии

Памятник погибшим советским пленным откроют в Германии

 СМИ: США разместят 20 тысяч детей мигрантов на военных базах

СМИ: США разместят 20 тысяч детей мигрантов на военных базах
13:28   22 Июня 2018
Россия

Власти Ростова организовали трансферы для маломобильных болельщиков

Власти Ростова организовали трансферы для маломобильных болельщиков

Болельщики с ограниченными возможностями, прибывшие в аэропорт Платов, смогут воспользоваться специально оборудованным транспортом, который доставит их по нужному адресу.

Об этом рассказала министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

Кроме того, в городе работают шесть отелей, со специальными номерами для постояльцев с ограниченными возможностями. 

Елисеева также подчеркнула, что подземные переходы оснащены оборудованием, необходимым для свободного передвижения на коляске.

В рамках мундиаля на «Ростов-Арене» прошло два матча. 17 июня встретились команды Швейцарии и Бразилии, 20 июня играли сборные Саудовской Аравии и Уругвая.

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Автор: Надежда Егорова
#ростов #чм #чм2018 #ростов-арена
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