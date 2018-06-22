Власти Ростова организовали трансферы для маломобильных болельщиков

Болельщики с ограниченными возможностями, прибывшие в аэропорт Платов, смогут воспользоваться специально оборудованным транспортом, который доставит их по нужному адресу.

Об этом рассказала министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

Кроме того, в городе работают шесть отелей, со специальными номерами для постояльцев с ограниченными возможностями.

Елисеева также подчеркнула, что подземные переходы оснащены оборудованием, необходимым для свободного передвижения на коляске.

В рамках мундиаля на «Ростов-Арене» прошло два матча. 17 июня встретились команды Швейцарии и Бразилии, 20 июня играли сборные Саудовской Аравии и Уругвая.