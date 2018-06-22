Путин почтил память павших у Могилы Неизвестного Солдата в Москве

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Вместе с главой государства в церемонии приняли участие глава правительства Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, высшее руководство Вооруженных сил России, члены администрации президента и правительства, парламентарии, ветераны, священники основных конфессий, воспитанники кадетских корпусов.

Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой цветов российского флага и надписью золотом «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации». Путин расправил ленту и склонил голову в память о павших на Великой Отечественной войне. Затем остальные участники церемонии возложили цветы к мемориалу.

У Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду уже ждут Путина, который возложит венок по случаю Дня памяти и скорби. pic.twitter.com/Pd3ZhfqMwD — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 22, 2018

Мероприятие продолжил торжественный марш военнослужащих трех видов войск — Сухопутные войска, Военно-космические силы, Военно-морской флот. Церемония завершилась возложением цветов на аллее городов-героев.

Сегодня в России и более чем в 80 странах мира пройдут акции в память о павших в ходе Второй мировой войны. День памяти и скорби 22 июня — памятная дата. Отмечается в России, Белоруссии («День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны»), на Украине («День скорби и чествования памяти жертв войны»). В этот день в 1941 году войска стран «оси» перешли границу СССР, с чего началась Великая Отечественная война, окончившаяся 9 мая 1945 года.