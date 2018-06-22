Курды устроили блокаду в Ракке: мирные жители отбивают хлеб и кров у радикалов SDF

Большая часть сирийской провинции Ракка находится под контролем курдских вооруженных отрядов. Они насаждают местным собственные порядки и постоянно провоцируют стычки с безоружными людьми, в которых победа предопределена.

Закрытие хлебозавода стало причиной новой волны восстаний.

Курды захватили завод и лишили жителей местных поселений хлеба, они не выпускают людей с захваченных территорий и берут их на измор, ожидая получить поддержку и повиновение, сообщает канал OGN в мессенджере. Это повлекло новую волну столкновений между вооруженными боевиками и мирным населением. Сирийцы вышли на улицу с призывом к «Демократическим силам» и поддерживающих курдов США, они требуют покинуть регион и передать правление официальным властям республики. Граждане делают все возможное в противостоянии с экстремистами: снимают и жгут покрышки с курдских машин, перекрывают движение на въездах в город Ресафа.

Боевики не выполнили обещание восстановить разрушенные поселения, напротив в промышленном районе административного центра Ракки они снесли дома сирийцев под формирование новых военных объектов. Жители остались не только без хлеба, но и без крова в замкнутом кольце курдских бесчинств.

На фоне этого в регионе вспыхнула новая волна боев, в отчаянии люди готовы использовать все подручные средства против вооруженных SDF.

Незаконное присутствие курдских формирований в САР разжигает и без того обостренную ситуацию в стране, рассказал Федеральному агентству новостей завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Он уверен, что стычки между курдами и местными могут усугубить сирийский конфликт и стать новом витком в его развитии. Такая тенденция очевидна и последние события служат очередным подтверждением. Причиной всему является наглое поведение SDF, которые диктуют сирийцам курдские устои и порядки.

Эксперт сравнил действия курдов с террористами и отметил, что они ничем не отличаются. В стремлении установить власть над территорией «Демократические силы» готовы на любые военные преступления против гражданского населения. Объединение и восстание сирийцев и арабских племен Заевфратья является вопросом времени, подчеркнул он.

Кошкин рассказал, что радикалы совершенно не заинтересованы в диалоге с людьми, они и дальше будут лишать их пищи, закрыв завод, подрывать дома, мешающие строительству военных точек. Мирные граждане понимают, что их обманули, никто не собирается восстанавливать их дома и улучшать ситуацию в Ракке, для них нет разницы между террористом ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и бойцом курдского вооруженного формирования. «Демократические силы» не пытаются искать консенсус и с официальным Дамаском, их вполне устраивает положение в стране, им выгодно поддерживать конфликт.

Доктор политических наук заявил, что SDF в качестве основы для своего возможного будущего государства вряд ли обратятся к демократическим принципам, они так и будут порабощать людей и подавлять силой несогласных с их присутствием.

Курды стремятся установить господство над регионом и развернуть там свое так называемое государство, обещанное американскими покровителями. Боевики избрали варварский способ образование «государственности», поэтому вскоре стычки с местными еще более обострятся, заключил Кошкин.