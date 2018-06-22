СМИ: США разместят 20 тысяч детей мигрантов на военных базах

Представитель Пентагона Майкл Эндрюс заявил, что детей примут на военные базы в штатах Техас и Арканзас. Размещение возможно уже в июле. С родителями или без — пока неизвестно.

Как пишет Washington Post, инициативу выдвинуло американское министерство здравоохранения. Минобороны США согласилось поддержать проект. Способ организации убежищ неизвестен.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который, как надеется Белый дом, поможет решить проблемы семей нелегальных мигрантов. Документ позволит не разлучать детей с родителями при задержании последних. Миграционную службу обязали рассматривать подобные дела в первую очередь.

Также American Airlines и United Airlines призвали власти США не использовать рейсы компаний для депортации детей нелегалов, которых разделили с родителями.