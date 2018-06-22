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 СМИ: США разместят 20 тысяч детей мигрантов на военных базах

СМИ: США разместят 20 тысяч детей мигрантов на военных базах
Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена

Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена

 Путин переназначил заместителей секретаря Совета безопасности РФ

Путин переназначил заместителей секретаря Совета безопасности РФ
Ополчение ДНР подавило огневые точки ВСУ под Мариуполем

Ополчение ДНР подавило огневые точки ВСУ под Мариуполем

 Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным

Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным
Памятник погибшим советским пленным откроют в Германии

Памятник погибшим советским пленным откроют в Германии

 СМИ: США разместят 20 тысяч детей мигрантов на военных базах

СМИ: США разместят 20 тысяч детей мигрантов на военных базах
13:13   22 Июня 2018
Весь мир

СМИ: США разместят 20 тысяч детей мигрантов на военных базах

СМИ: США разместят 20 тысяч детей мигрантов на военных базах

Представитель Пентагона Майкл Эндрюс заявил, что детей примут на военные базы в штатах Техас и Арканзас. Размещение возможно уже в июле. С родителями или без — пока неизвестно.

Как пишет Washington Post, инициативу выдвинуло американское министерство здравоохранения. Минобороны США согласилось поддержать проект. Способ организации убежищ неизвестен.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который, как надеется Белый дом, поможет решить проблемы семей нелегальных мигрантов. Документ позволит не разлучать детей с родителями при задержании последних. Миграционную службу обязали рассматривать подобные дела в первую очередь.

Также American Airlines и United Airlines призвали власти США не использовать рейсы компаний для депортации детей нелегалов, которых разделили с родителями.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #мигранты #политика #трамп #белый дом #весь мир
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