Миссии ОЗХО в САР нарушают положения Конвенции по химоружию — Минобороны

Дело в том, что специалисты Организации проводят расследование дистанционно, без выезда на место предполагаемой химатаки, что противоречит положениям Конвенции по запрещению химического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

Он подчеркнул, что американцы и их союзники (Франция и Великобритания) вновь вводят в заблуждение мировую общественность и стремятся к конфронтации. Для этого они инсценировали в Сирии химическую атаку и обвинили в этом Дамаск, а также Россию. При этом Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) пытаются превратить в политизированную структуру, которая наделена полномочиями обвинять отдельные государства и их руководителей.

Кириллов уточнил, что одним из примеров таких попыток можно считать воронку, которую пытались выдать за признак химатаки в Хан-Шейхуне. Однако анализ ОЗХО установил, что та образовалась в результате взрыва маломощной бомбы, размещенной на земле. Тем временем Запад уверял, что та появилась из-за взрыва авиабомбы. Тогда воронку быстро зацементировали.