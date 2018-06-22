Мы в соц.сетях:
Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена

Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена

 Путин переназначил заместителей секретаря Совета безопасности РФ

Путин переназначил заместителей секретаря Совета безопасности РФ
Ополчение ДНР подавило огневые точки ВСУ под Мариуполем

Ополчение ДНР подавило огневые точки ВСУ под Мариуполем

 Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным

Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным
Памятник погибшим советским пленным откроют в Германии

Памятник погибшим советским пленным откроют в Германии

 СМИ: США разместят 20 тысяч детей мигрантов на военных базах

СМИ: США разместят 20 тысяч детей мигрантов на военных базах
Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена

Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена

 Путин переназначил заместителей секретаря Совета безопасности РФ

Путин переназначил заместителей секретаря Совета безопасности РФ
Ополчение ДНР подавило огневые точки ВСУ под Мариуполем

Ополчение ДНР подавило огневые точки ВСУ под Мариуполем

 Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным

Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным
Памятник погибшим советским пленным откроют в Германии

Памятник погибшим советским пленным откроют в Германии

 СМИ: США разместят 20 тысяч детей мигрантов на военных базах

СМИ: США разместят 20 тысяч детей мигрантов на военных базах
13:02   22 Июня 2018
Россия

Ник Кейв заявил о родстве душ с российскими фанатами

Ник Кейв заявил о родстве душ с российскими фанатами

Австралийский музыкант Ник Кейв предвкушает встречу с российскими фанатами. Рок исполнитель считает особым удовольствием выступать в России.

Мультиинструменталист выступит в составе группы Nick Cave & The Bad Seeds выступит в петербургском клубе A2 25 июля и 27 июля в Москве на площадке в Stadium, сообщает РИА Новости.

Кейв поделился, что никогда не считал россиян угрюмыми и отметил, что в России способны оценить темные мрачные мотивы, пронизывающие его музыку. Он подчеркнул, что чувствует с российской публикой родство душ и дикое начало.

На концертах прозвучат старые уже классические альбомы, а также песни с последней пластинки «Skeleton tree».

 

3/06/18 All Points East, Victoria Park, London (photo by @wstcs) #badseedsontour

Публикация от Nick Cave (@nickcaveofficial)

Музыкант признался, что ему нравится исполнять старые композиции, поскольку с каждым годом они приобретают новый смысл и звучание. Ему не надоедает отыгрывать старый материал, а публика с радостью готова слушать ставшие классикой песни.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#москва #россия #петербург #концерт #общество #ник кейв #nick cave the bad seeds
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит Россия
РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит
Член исполкома РФС Игорь Лебедев считает судейство на ЧМ-2018 максимально объективным, а Египту просто обидно, что ни не прошли в плей-офф.
11:55   22 Июня 2018
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии Общество

Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии

20:34   21 Июня 2018
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы Политика

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

15:38   21 Июня 2018
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

14:14   21 Июня 2018
Самое читаемое
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

 В ночном клубе в турецком Бодруме открыли стрельбу, есть жертвы

В ночном клубе в турецком Бодруме открыли стрельбу, есть жертвы

 Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

 Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018 в России

Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018 в России