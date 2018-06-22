Ник Кейв заявил о родстве душ с российскими фанатами

Австралийский музыкант Ник Кейв предвкушает встречу с российскими фанатами. Рок исполнитель считает особым удовольствием выступать в России.

Мультиинструменталист выступит в составе группы Nick Cave & The Bad Seeds выступит в петербургском клубе A2 25 июля и 27 июля в Москве на площадке в Stadium, сообщает РИА Новости.

Tickets for Nick Cave & The Bad Seeds' North & Latin America Tour now on sale at https://t.co/6tGWIwIZ1I Please do not support secondary ticketing by buying or selling tickets on sites such as StubHub and TicketsNow. pic.twitter.com/WpIUobNAT1 — Nick Cave & TBS (@nickcave) 19 апреля 2018 г.

Кейв поделился, что никогда не считал россиян угрюмыми и отметил, что в России способны оценить темные мрачные мотивы, пронизывающие его музыку. Он подчеркнул, что чувствует с российской публикой родство душ и дикое начало.

На концертах прозвучат старые уже классические альбомы, а также песни с последней пластинки «Skeleton tree».

Музыкант признался, что ему нравится исполнять старые композиции, поскольку с каждым годом они приобретают новый смысл и звучание. Ему не надоедает отыгрывать старый материал, а публика с радостью готова слушать ставшие классикой песни.