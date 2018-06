Ник Кейв заявил о родстве душ с российскими фанатами

Австралийский музыкант Ник Кейв предвкушает встречу с российскими фанатами. Рок исполнитель считает особым удовольствием выступать в России.

Мультиинструменталист выступит в составе группы Nick Cave & The Bad Seeds выступит в петербургском клубе A2 25 июля и 27 июля в Москве на площадке в Stadium, сообщает РИА Новости.

Tickets for Nick Cave & The Bad Seeds' North & Latin America Tour now on sale at https://t.co/6tGWIwIZ1I Please do not support secondary ticketing by buying or selling tickets on sites such as StubHub and TicketsNow. pic.twitter.com/WpIUobNAT1