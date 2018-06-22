Депутат Плетнева вступилась за энергетиков, которых заставляют работать на храм

Работников «Пензаэнерго» заставляют перечислить дневной заработок на церковь. Чтобы не потерять в зарплате, они выйдут работать сверхурочно. Разницу по факту оплатят жители.

Спасский Кафедральный собор в Пензе, взорванный в 1934 году, восстанавливают всем миром. Но, как выясняется, не каждый мирянин жертвует рубли на храм по своей доброй воле.

К журналистам издания «Пенза Взгляд» обратился работник «Пензаэнерго». Мужчина, попросивший не публиковать его имени, сообщил, что сотрудников предприятия заставляют перевести свой дневной заработок (в его случае, это 1 200 рублей) на стройку храма.

«Наш начальник выкрутился и сумел придумать нам лишний рабочий день для того, чтобы мы не потеряли в деньгах. Но, на минуточку: фонд оплаты труда нашей государственной организации напрямую входит в состав затрат на передачу электроэнергии. Для тех, кто не понял: эти траты будут заложены в тариф на электроэнергию для населения и предприятий области. Мерзость, господа», - пишет возмущенный работник, прилагая фото заявления.

Юрист, член Санкт-Петербургской Городской коллегии адвокатов Андрей Тындик, комментируя ИА «Политика Сегодня» ситуацию, был однозначен: никто не в праве заставлять работника жертвовать часть своей зарплаты на какие-либо цели. Человек имеет полное право не подписывать такое заявление.

Но, как показывает практика, порой отказ от добровольного выполнения приказа руководства оборачивается для работника разными репрессиями.

«К сожалению, здесь нет одного рецепта, как действовать в подобной ситуации, - говорит юрист. - Во-многом она зависит от культурного уровня руководства. Если адекватные люди, то они правильно поймут отказ. Если не адекватные, то может и не стоит продолжать работать в таком коллективе? Пережитки крепостничества в трудовых отношениях, к сожалению, периодически сказываются у нас».

Тындик советует не писать никаких заявлений, а также зафиксировать инцидент, например, сфотографировать на телефон соответствующий приказ начальства или записать устное распоряжение. Это будет плюсом, если придется разбираться дальше.

Поддержать коллектив «Пензаэнерго» готовы и в Госдуме. Депутат от КПРФ Тамара Плетнева, избранная в том числе от Пензенской области, сообщила, что к ней подобных обращений не поступало. Но, если будет, она готова помочь работникам отстоять свои права.

«Слово «благотворительность» означает — на благо и по желанию, - напомнила парламентарий. - Заставлять никто не имеет право. Пусть ко мне обращается. Я могу написать на имя руководства области, предприятия. И узнать, на каком основании занимаются подобными вещами».

Письменного обращения ждут и в инспекции по труду Пензенской области. Корреспонденту ИА «Политика Сегодня» в надзорном органе сообщили, что они могут начать проверку по информации СМИ. Но требуется именно письменное заявление, устные к сведению не принимаются. ИА «Политика Сегодня» последовало совету и направило заявление в инспекцию.

К слову, добровольный, по словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, вклад в восстановление храма ранее сделали сотрудники городской администрации: желающие написали заявление в бухгалтерии о перечислении своего дневного заработка.