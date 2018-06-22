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Ополчение ДНР подавило огневые точки ВСУ под Мариуполем

Ополчение ДНР подавило огневые точки ВСУ под Мариуполем

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12:27   22 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Ополчение ДНР подавило огневые точки ВСУ под Мариуполем

Ополчение ДНР подавило огневые точки ВСУ под Мариуполем

Данные позиции неоднократно использовали для  обстрелов села Коминтерново на юге ДНР, сообщили в в оперативном командовании республики.

Напомним, ранее украинские силовики открыли огонь по населенным пунктам республики, применив тяжелую артиллерию. При атаке получил ранения мирный житель, а в двух поселках пропало электричество.

В донецком командовании рассказали, что силовики продолжают обстреливать мирные поселения в Донбассе. Украинские огневые точки ликвидированы в районе Талаковки при помощи разрешенного минскими соглашениями оружия.

Накануне ВСУ трижды за сутки открывали огонь по ЛНР.

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Автор: Екатерина Розина
#украина #всу #днр #лнр #политика #чп #мариуполь #огневые точки
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