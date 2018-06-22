Ополчение ДНР подавило огневые точки ВСУ под Мариуполем

Данные позиции неоднократно использовали для обстрелов села Коминтерново на юге ДНР, сообщили в в оперативном командовании республики.

Напомним, ранее украинские силовики открыли огонь по населенным пунктам республики, применив тяжелую артиллерию. При атаке получил ранения мирный житель, а в двух поселках пропало электричество.

В донецком командовании рассказали, что силовики продолжают обстреливать мирные поселения в Донбассе. Украинские огневые точки ликвидированы в районе Талаковки при помощи разрешенного минскими соглашениями оружия.

Накануне ВСУ трижды за сутки открывали огонь по ЛНР.