Набирающая силы Россия пытается ответить на расширение НАТО, считают в США

Москва противостоит расширению НАТО, что может привести к применению пятой статьи Устава организации. Альянсу придется ответить, если Россия нападет на страну-участницу НАТО.

В докладе, опубликованном Институтом стратегических исследований армии США, отмечается, что Москва проводит «подрывные операции» в «серой зоне». Деятельность России может спровоцировать применение пятой статьи Устава НАТО, считают в Соединенных Штатах.

Также по мнению американской стороны, РФ пытается «запугать» бывших союзников страны. В Институте считают, что ожидания Москвы не оправдались после заключения соглашения между НАТО и Россией.

В тексте также отмечается, что российская сторона за последние годы окрепла и может нести угрозу для европейских стран. На это, по мнению экспертов, указывают «агрессивные» экономические, политические и военные действия, предпринимаемые против западных государств последние десять лет.