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Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена

Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена

 Путин переназначил заместителей секретаря Совета безопасности РФ

Путин переназначил заместителей секретаря Совета безопасности РФ
Ополчение ДНР подавило огневые точки ВСУ под Мариуполем

Ополчение ДНР подавило огневые точки ВСУ под Мариуполем

 Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным

Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным
Памятник погибшим советским пленным откроют в Германии

Памятник погибшим советским пленным откроют в Германии

 СМИ: США разместят 20 тысяч детей мигрантов на военных базах

СМИ: США разместят 20 тысяч детей мигрантов на военных базах
12:18   22 Июня 2018
Весь мир

Набирающая силы Россия пытается ответить на расширение НАТО, считают в США

Набирающая силы Россия пытается ответить на расширение НАТО, считают в США

Москва противостоит расширению НАТО, что может привести к применению пятой статьи Устава организации. Альянсу придется ответить, если Россия нападет на страну-участницу НАТО.

В докладе, опубликованном Институтом стратегических исследований армии США, отмечается, что Москва проводит «подрывные операции» в «серой зоне». Деятельность России может спровоцировать применение пятой статьи Устава НАТО, считают в Соединенных Штатах.

Также по мнению американской стороны, РФ пытается «запугать» бывших союзников страны. В Институте считают, что ожидания Москвы не оправдались после заключения соглашения между НАТО и Россией.

Набирающая силы Россия пытается ответить на расширение НАТО, считают в США

В тексте также отмечается, что российская сторона за последние годы окрепла и может нести угрозу для европейских стран. На это, по мнению экспертов, указывают «агрессивные» экономические, политические и военные действия, предпринимаемые против западных государств последние десять лет.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #нато #политика #весь мир #армия рф
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