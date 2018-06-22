Мы в соц.сетях:
Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена

Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена

 Путин переназначил заместителей секретаря Совета безопасности РФ

Путин переназначил заместителей секретаря Совета безопасности РФ
Ополчение ДНР подавило огневые точки ВСУ под Мариуполем

Ополчение ДНР подавило огневые точки ВСУ под Мариуполем

 Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным

Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным
Памятник погибшим советским пленным откроют в Германии

Памятник погибшим советским пленным откроют в Германии

 СМИ: США разместят 20 тысяч детей мигрантов на военных базах

СМИ: США разместят 20 тысяч детей мигрантов на военных базах
Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена

Путин переназначил Кузнецову на пост детского омбудсмена

 Путин переназначил заместителей секретаря Совета безопасности РФ

Путин переназначил заместителей секретаря Совета безопасности РФ
Ополчение ДНР подавило огневые точки ВСУ под Мариуполем

Ополчение ДНР подавило огневые точки ВСУ под Мариуполем

 Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным

Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным
Памятник погибшим советским пленным откроют в Германии

Памятник погибшим советским пленным откроют в Германии

 СМИ: США разместят 20 тысяч детей мигрантов на военных базах

СМИ: США разместят 20 тысяч детей мигрантов на военных базах
12:40   22 Июня 2018
Россия

«Алые паруса -2018» все ближе: дата, программа, где купить билет, транспорт

«Алые паруса -2018» все ближе: дата, программа, где купить билет, транспорт

Северная столица готова к проведению традиционного праздника — главного выпускного страны. «Алые паруса -2018» пройдут в Петербурге в ночь с субботы на воскресенье.

Первый такой праздник прошел полвека назад — в 1968 году. Уже это делает его особенным, но так совпало, что в этот раз празднование окончания школы совпало с проведением Чемпионата мира по футболу. Благодаря этому иностранные болельщики имеют возможность еще больше узнать о России, получить впечатления не только от футбольных баталий.

«Алые паруса -2018» все ближе: дата, программа, где купить билет, транспорт

Истории главного выпускного страны полвека, но праздник не пятидесятый по счету. В 1979 году традиция проведения «Алых парусов» прервалась, возродили ее в 2005 году. Зато масштабы, качество организации, яркость шоу послужили тому, что мероприятие было внесено в реестр мирового событийного туризма. Шоу рекомендовано к посещению в 20 европейских странах, а благодаря Мундиалю его свидетелями могут стать и гости с других континентов.

«Алые паруса -2018» все ближе: дата, программа, где купить билет, транспорт

Алые паруса-2018: программа проведения и как попасть

 

Места и время сбора в этом году те же, что и в прошедшие, но для каждого выпускника «Алые паруса» — это впервые. Поэтому нелишним будет уточнить: с 20 до 22 часов 23 июня будет проходить сбор недавних школьников на Дворцовой площади и на Стрелке Васильевского острова. По окончании сбора на Дворцовой состоится театрализованное представление — пролог праздника, а затем концерт.

Как и раньше, в этот раз выбрать артистов было предложено самом школьникам. В прошлом году большинство голосов получила группа «Мумий Тролль». На концертную программу этого года заявлен десяток звезд. Перед выпускниками выступят: звезда шоу «Голос» 12-летний Рутгер Гархет, Баста, Артем Пивоваров, Виктория Дайнеко, Alekseev, ST, Мари Краймбери, Алсу, Quest Pistols Show, Моя Мишель. Ведущие праздника: Даша Александрова и Иван Ургант.

«Алые паруса -2018» все ближе: дата, программа, где купить билет, транспорт

Программа шоу будет состоять из трех частей. Театрализованное представление и концерт на Дворцовой продлятся до 00:40. Затем главной сценой празднества станет Нева, а зрительскими местами — набережные по обе стороны реки. Выпускников ожидает водно-свето-пиротехническое шоу в финале которого по Неве пройдет  шведского парусника «Три короны» (Tre Kronor of Stockholm) на алых парусах, под салют звуки музыкальной классики. Затем желающим продолжить приключения в ночь выпускников придется вернуться на Дворцовую площадь, где состоится третья часть мероприятия — снова концерт, который продолжится до 04:00.

Транспорт на время празднования «Алые паруса – 2018»: как добраться домой

 

Несмотря на то, что праздник ночной, выпускники, гости и участники праздника смогут без проблем добраться и на мероприятие и домой после его окончания — метро будет работать всю ночь. Кроме того, предусмотрены специальные автобусы, дублирующие направления линий метрополитена. Единственное, что нужно учитывать тем, кто предпочтет прокатиться по ночному мегаполису на автобусе, а не в поезде подземки, движение начнется только после того, как будут сведены мосты через Неву — это произойдет только после прохождения «Трех корон». 

«Алые паруса -2018» все ближе: дата, программа, где купить билет, транспорт

Как попасть на шоу «Алые паруса - 2018»

 

Чтобы получить информацию, как попасть на праздник, достаточно зайти на официальный сайт «Алые паруса». Там можно прочитать о месте проведения, дате, транспорте и прочем.

На главный выпускной страны смогут попасть, прежде всего, выпускники петербургских школ, а также выпускники из других городов, окончившие школу с медалями. По предварительным данным, праздник посетят около 80 тысяч недавних школьников.

«Алые паруса -2018» все ближе: дата, программа, где купить билет, транспорт

Также гостями праздника станут педагоги и родители, получившие специальные пригласительные билеты, позволяющее пройти в зоны проведения мероприятий. Водно-пиротехническим шоу можно будет наблюдать и с противоположного берега Невы — из района Тучкова моста и со Стрелки Васильевского острова. Для того, чтобы уместить как можно больше зрителей, у пляжа Петропавловской крепости в этом году установлены 40 понтонов.

Организаторы рекомендуют приходить к местам сбора пораньше, ведь желающих посетить шоу будет очень много. Возможно, больше, чем когда-либо ранее, поскольку в Петербурге этим летом очень много иностранных гостей, приехавших на Чемпионат мира по футболу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #петербург #общество #алые паруса #алые паруса 2018
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит Россия
РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит
Член исполкома РФС Игорь Лебедев считает судейство на ЧМ-2018 максимально объективным, а Египту просто обидно, что ни не прошли в плей-офф.
11:55   22 Июня 2018
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии Общество

Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии

20:34   21 Июня 2018
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы Политика

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

15:38   21 Июня 2018
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

14:14   21 Июня 2018
Самое читаемое
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

 В ночном клубе в турецком Бодруме открыли стрельбу, есть жертвы

В ночном клубе в турецком Бодруме открыли стрельбу, есть жертвы

 Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

Кадыров посоветовал угрожающим России политикам изучить исторический опыт

 Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018 в России

Литва заявила о провале бойкота ЧМ-2018 в России