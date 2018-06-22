«Алые паруса -2018» все ближе: дата, программа, где купить билет, транспорт

Северная столица готова к проведению традиционного праздника — главного выпускного страны. «Алые паруса -2018» пройдут в Петербурге в ночь с субботы на воскресенье.

Первый такой праздник прошел полвека назад — в 1968 году. Уже это делает его особенным, но так совпало, что в этот раз празднование окончания школы совпало с проведением Чемпионата мира по футболу. Благодаря этому иностранные болельщики имеют возможность еще больше узнать о России, получить впечатления не только от футбольных баталий.

Истории главного выпускного страны полвека, но праздник не пятидесятый по счету. В 1979 году традиция проведения «Алых парусов» прервалась, возродили ее в 2005 году. Зато масштабы, качество организации, яркость шоу послужили тому, что мероприятие было внесено в реестр мирового событийного туризма. Шоу рекомендовано к посещению в 20 европейских странах, а благодаря Мундиалю его свидетелями могут стать и гости с других континентов.

Алые паруса-2018: программа проведения и как попасть

Места и время сбора в этом году те же, что и в прошедшие, но для каждого выпускника «Алые паруса» — это впервые. Поэтому нелишним будет уточнить: с 20 до 22 часов 23 июня будет проходить сбор недавних школьников на Дворцовой площади и на Стрелке Васильевского острова. По окончании сбора на Дворцовой состоится театрализованное представление — пролог праздника, а затем концерт.

Как и раньше, в этот раз выбрать артистов было предложено самом школьникам. В прошлом году большинство голосов получила группа «Мумий Тролль». На концертную программу этого года заявлен десяток звезд. Перед выпускниками выступят: звезда шоу «Голос» 12-летний Рутгер Гархет, Баста, Артем Пивоваров, Виктория Дайнеко, Alekseev, ST, Мари Краймбери, Алсу, Quest Pistols Show, Моя Мишель. Ведущие праздника: Даша Александрова и Иван Ургант.

Программа шоу будет состоять из трех частей. Театрализованное представление и концерт на Дворцовой продлятся до 00:40. Затем главной сценой празднества станет Нева, а зрительскими местами — набережные по обе стороны реки. Выпускников ожидает водно-свето-пиротехническое шоу в финале которого по Неве пройдет шведского парусника «Три короны» (Tre Kronor of Stockholm) на алых парусах, под салют звуки музыкальной классики. Затем желающим продолжить приключения в ночь выпускников придется вернуться на Дворцовую площадь, где состоится третья часть мероприятия — снова концерт, который продолжится до 04:00.

Транспорт на время празднования «Алые паруса – 2018»: как добраться домой

Несмотря на то, что праздник ночной, выпускники, гости и участники праздника смогут без проблем добраться и на мероприятие и домой после его окончания — метро будет работать всю ночь. Кроме того, предусмотрены специальные автобусы, дублирующие направления линий метрополитена. Единственное, что нужно учитывать тем, кто предпочтет прокатиться по ночному мегаполису на автобусе, а не в поезде подземки, движение начнется только после того, как будут сведены мосты через Неву — это произойдет только после прохождения «Трех корон».

Как попасть на шоу «Алые паруса - 2018»

Чтобы получить информацию, как попасть на праздник, достаточно зайти на официальный сайт «Алые паруса». Там можно прочитать о месте проведения, дате, транспорте и прочем.

На главный выпускной страны смогут попасть, прежде всего, выпускники петербургских школ, а также выпускники из других городов, окончившие школу с медалями. По предварительным данным, праздник посетят около 80 тысяч недавних школьников.

Также гостями праздника станут педагоги и родители, получившие специальные пригласительные билеты, позволяющее пройти в зоны проведения мероприятий. Водно-пиротехническим шоу можно будет наблюдать и с противоположного берега Невы — из района Тучкова моста и со Стрелки Васильевского острова. Для того, чтобы уместить как можно больше зрителей, у пляжа Петропавловской крепости в этом году установлены 40 понтонов.

Организаторы рекомендуют приходить к местам сбора пораньше, ведь желающих посетить шоу будет очень много. Возможно, больше, чем когда-либо ранее, поскольку в Петербурге этим летом очень много иностранных гостей, приехавших на Чемпионат мира по футболу.