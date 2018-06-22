Видео крупного ДТП со студентами в Гватемале опубликовали в сети

Пассажирский автобус со студентами упал с высоты 70 метров.

Инцидент сняли на видео и слили то в сеть, передает телеканал «360». Автобус в муниципалитет Сан-Мигель с 55 студентами на борту. Но в какой-то момент водитель потерял контроль над управлением и авто упало в ущелье с высоты 70 метров. В результате происшествия погибли по меньшей мере восемь человек.

Согласно заявлению пожарных, на месте ДТП погибли семь человек. Еще один студент скончался при транспортировке в больницу. По данным других источников, жертвами аварии стали 10 человек.

На месте происшествия работают спасатели.