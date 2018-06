Убийства в госпитале NHS: за 30 лет в британской «здравнице» усыпили около 450 человек

Массовую огласку жуткая история, продолжающаяся с 1989 по 2000 года, получила только сейчас, после публикации независимого расследования. Сотрудники госпиталя поили больных сильными обезболивающими, однако нужды для этого не было.

Первый инцидент произошел еще в 1998 году, но тогда полиции не удалось обвинить врачей в фактическом усыплении больного. Вскоре убийство повторилось, но проверки по всем прецедентам, которые следовали один за другим в 2000, 2001 и 2002 годах, не дают результатов.

Подозрительные смерти продолжались, в 2002 году было проведено первое частное расследование, которое выявило неправомерное использование героина, дело передали правоохранителям, но оно снова заглохло.

Relatives of patients killed by “institutional” drug overdoses at #GosportWarMemorialHospital will set up a crowdfunding page today. It’s to pay for a barrister in what they hope will be criminal proceedings against Dr Jane Barton & others More @GMB @ann_poppy (Justice4Elsie) pic.twitter.com/Yf2WeMqjt6

Люди продолжали умирать, доказательств вины врачей по-прежнему не было. В октябре 2006 года,а также в 2009 и 2010 годах в полицию поступали новые заявления о смертях в зловещей «здравнице», однако в NHS (Нацслужба здравоохранения Англии) разводили руками: нет достаточных доказательств. В 2010 году к уголовной ответственности попытались призвать одного врача - безуспешно «за отсутствием состава преступления». Доктора отстранили от работы.

Проверка 2013 года вскрыла массовое использование опиатов в качестве обезболивающего в период с 1998 по 2000 года, это могло стать причиной смерти людей. Полиция вывела дело на нацуровень, началось расследования 92 случаев с летальным исходом, впрочем в 2014 году следователи вновь оказались в тупике.

#Gosport hospital deaths: Nurse who tried to expose scandal was forced out of her job, daughter says: A NURSE who tried to expose the tragedies at #Gosport War Memorial Hospital was forced out of her job after speaking out, her daughter has claimed. https://t.co/EoFbIhsrYA pic.twitter.com/cQRx9Z9uId