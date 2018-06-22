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12:13   22 Июня 2018
Весь мир

Убийства в госпитале NHS: за 30 лет в британской «здравнице» усыпили около 450 человек

Убийства в госпитале NHS: за 30 лет в британской «здравнице» усыпили около 450 человек

Массовую огласку жуткая история, продолжающаяся с 1989 по 2000 года, получила только сейчас, после публикации независимого расследования. Сотрудники госпиталя поили больных сильными обезболивающими, однако нужды для этого не было.

Первый инцидент произошел еще в 1998 году, но тогда полиции не удалось обвинить врачей в фактическом усыплении больного. Вскоре убийство повторилось, но проверки по всем прецедентам, которые следовали один за другим в 2000, 2001 и 2002 годах, не дают результатов.

Убийства в госпитале NHS: за 30 лет в британской «здравнице» усыпили около 450 человек

Подозрительные смерти продолжались, в 2002 году было проведено первое частное расследование, которое выявило неправомерное использование героина, дело передали правоохранителям, но оно снова заглохло.

Люди продолжали умирать, доказательств вины врачей по-прежнему не было. В октябре 2006 года,а также в 2009 и 2010 годах в полицию поступали новые заявления о смертях в зловещей «здравнице», однако в NHS (Нацслужба здравоохранения Англии) разводили руками: нет достаточных доказательств. В 2010 году к уголовной ответственности попытались призвать одного врача - безуспешно «за отсутствием состава преступления». Доктора отстранили от работы.

Убийства в госпитале NHS: за 30 лет в британской «здравнице» усыпили около 450 человек

Проверка 2013 года вскрыла массовое использование опиатов в качестве обезболивающего в период с 1998 по 2000 года, это могло стать причиной смерти людей. Полиция вывела дело на нацуровень, началось расследования 92 случаев с летальным исходом, впрочем в 2014 году следователи вновь оказались в тупике.

Только в 2018 году, после публикации очередного независимого исследования, которое выявило минимум 450 фактов убийства и 800 случаев подозрительных смертей, делом занялось правительство. Местную полицию отстранили от расследования и передали полномочия независимым спецследователям.

Выяснилось, что все сотрудники британской «здравницы» были в курсе происходящего и даже участвовали в усыплении людей, как животных. Руководство госпиталя принуждало сотрудников молчать и приобщало к страшной процедуре под угрозами. Вопросы остаются к местной полиции, которая 20 лет тщетно пыталась найти улики, пока семьи погибших противостояли бюрократической машине NHS.

 

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Автор: Екатерина Розина
#британия #политика #общество #весь мир #nhs
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