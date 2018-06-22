Болельщик из России извинился за прикосновение к груди журналистки

Россиянин подошел к журналистке Жюльет Гонсалес Теран, когда та снимала репортаж в прямом эфире на Манежной площади в Москве. Болельщик подошел к девушке, схватил за грудь и поцеловал в щеку со словами «Россия — чемпион».

Позднее мужчина пришел в офис Deutsche Welle, где работает Теран и извинился перед девушкой, связавшись по с ней скайпу. Футбольный фанат отметил, что не подумал, перед тем как совершить поступок. Молодой человек надеется, что журналистке больше не придется столкнуться с подобным.

Издание сообщило, что их сотрудница простила проступок болельщика.

Чемпионат мира по футболу начался 14 июня, а завершится 15 июля. Футболистов и болельщиков примут 11 городов России.