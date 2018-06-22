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11:12   22 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным

Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным

Все это сделано в угоду Западу, прокомментировал решение Верховной рады глава общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медвечук.

По его словам, законопроекты о Высшем антикоррупционном суде и о нацбезопасности, которые принимает Рада, идут в разрез с украинской конституцией.

Помимо этого, лидер отметил, что законы не соответствуют нацинтересам страны и созданы по указке Запада лишь для того, чтобы получить одобрение со стороны стратегических «партнеров», обеспечивающих необходимое количество голосов. 

Медведчук подчеркнул, что позиция Запада стала определяющей для украинского правительства и все законы принимаются лишь по их требованию. Разработка содержания проектов велась по «неусыпным контролем» западных кураторов, отметил он.

По его словам, Киеву необходимо сконцентрироваться на других вопросах. Деятель выразил уверенность, если бы Киев соблюдал минские соглашения и прислушивался к призывам международного сообщества и ООН, ситуация на Донбассе давно была урегулирована мирным путем. Однако это не в интересах «вашингтонского обкома» и прозападного руководства Украины, заключил глава движения.

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Автор: Екатерина Розина
#украина #политика #медведчук
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