Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным

Все это сделано в угоду Западу, прокомментировал решение Верховной рады глава общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медвечук.

По его словам, законопроекты о Высшем антикоррупционном суде и о нацбезопасности, которые принимает Рада, идут в разрез с украинской конституцией.

Помимо этого, лидер отметил, что законы не соответствуют нацинтересам страны и созданы по указке Запада лишь для того, чтобы получить одобрение со стороны стратегических «партнеров», обеспечивающих необходимое количество голосов.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в Лондоне продемонстрировал всему миру интерес зарубежных партнеров к нынешней власти — на его выступление в парламенте не пришел ни один британский депутат. pic.twitter.com/meUTDoB8iz — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 17 июня 2018 г.

Медведчук подчеркнул, что позиция Запада стала определяющей для украинского правительства и все законы принимаются лишь по их требованию. Разработка содержания проектов велась по «неусыпным контролем» западных кураторов, отметил он.

По его словам, Киеву необходимо сконцентрироваться на других вопросах. Деятель выразил уверенность, если бы Киев соблюдал минские соглашения и прислушивался к призывам международного сообщества и ООН, ситуация на Донбассе давно была урегулирована мирным путем. Однако это не в интересах «вашингтонского обкома» и прозападного руководства Украины, заключил глава движения.