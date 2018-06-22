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11:02   22 Июня 2018
Россия

Суд оставил под стражей пожарного, обвиняемого по делу «Зимней вишни»

Суд оставил под стражей пожарного, обвиняемого по делу «Зимней вишни»

Кемеровский областной суд рассмотрел ходатайство защиты начальника караула второй кемеровской пожарно-спасательной части Сергея Генина, который обвиняется по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Апелляция отклонена, срок содержание под стражей продлен до 11 сентября.

Как сообщили в пресс-службе суда, Генин обвиняется в халатности. Следователи полагают, что он при пожаре «проигнорировал информацию о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному», из-за чего было упущено драгоценное время. По версии следствия, из-за этого решения погибло не менее 37 человек, которые находившились в кинозале на четвертом этаже торгового центра. В суде пожарный заявил журналистам, что виновным себя не считает. По его словам, он и его подчиненные сделали «все возможное и невозможное».

Генин с конца мая находится в Москве на дополнительной психолого-психиатрической экспертизе в национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им. Сербского.

Суд оставил под стражей пожарного, обвиняемого по делу «Зимней вишни»

За пожарного ранее вступался глава МЧС России Владимир Пучков и общественники. Они просили сменить меру пресечения Генину на домашний арест и разместили в сети петицию в его поддержку. На данный момент ее подписали более 50 тысяч человек.

Генин — один из 10 фигурантов уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимня вишня». Среди них собственники и управляющий зданием, охранник, руководители областного МЧС, а также ответственные за пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня в здании. Все фигуранты задержаны и арестованы.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В нем погибли 60 человек, большинство из которых дети.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #арест #кемерово #общество #зимняя вишня #генин
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