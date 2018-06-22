Суд оставил под стражей пожарного, обвиняемого по делу «Зимней вишни»

Кемеровский областной суд рассмотрел ходатайство защиты начальника караула второй кемеровской пожарно-спасательной части Сергея Генина, который обвиняется по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Апелляция отклонена, срок содержание под стражей продлен до 11 сентября.

Как сообщили в пресс-службе суда, Генин обвиняется в халатности. Следователи полагают, что он при пожаре «проигнорировал информацию о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному», из-за чего было упущено драгоценное время. По версии следствия, из-за этого решения погибло не менее 37 человек, которые находившились в кинозале на четвертом этаже торгового центра. В суде пожарный заявил журналистам, что виновным себя не считает. По его словам, он и его подчиненные сделали «все возможное и невозможное».

Генин с конца мая находится в Москве на дополнительной психолого-психиатрической экспертизе в национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им. Сербского.

За пожарного ранее вступался глава МЧС России Владимир Пучков и общественники. Они просили сменить меру пресечения Генину на домашний арест и разместили в сети петицию в его поддержку. На данный момент ее подписали более 50 тысяч человек.

Генин — один из 10 фигурантов уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимня вишня». Среди них собственники и управляющий зданием, охранник, руководители областного МЧС, а также ответственные за пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня в здании. Все фигуранты задержаны и арестованы.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В нем погибли 60 человек, большинство из которых дети.