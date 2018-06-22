Они исторически банкроты: Зюганов высказался о санкциях Украины против КПРФ

Украина накануне расширила список санкций против России. На этот раз они коснулись политических фракций, в том числе и Коммунистической партии РФ.

Глава фракции Геннадий Зюганов в беседе с RT прокомментировал расширение списка санкций. Политик подчеркнул, что подобное никак не отразится на помощи партии Донбассу. КПРФ намерена и дальше содействовать региону, принимать оттуда детей. Киев никак на это не повлияет.

Зюганов также раскритиковал нынешнюю власть на Украине. Лидер партии считает, что только «бездарные люди» могут покупать газ и уголь за рубежом по цене, в два раза выше мировой. Киев отказывается от угля Донбасса, запрещает гражданам говорить на родном языке. Все это делается только для того, чтобы накалить обстановку, считает политик. Зюганов уверен, что администрация Украины «сойдет как грязный снег с тела страны».