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11:55   22 Июня 2018
Россия

РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит

РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит

Член исполкома РФС Игорь Лебедев считает судейство на ЧМ-2018 максимально объективным, а Египту просто обидно, что ни не прошли в плей-офф.

Результат матча РФ и Египта на ЧМ-2018 не изменится, даже если жалоба Египетской футбольной ассоциации в ФИФА на судейство во время игры будет каким-то образом удовлетворена. В этом уверен член исполкома Российского футбольного союза, депутат Госдумы Игорь Лебедев. В комментарии ИА «Политика Сегодня» он заявил, что судейство во время игры было справедливым, а Египту просто обидно за то, что сборная не вышла в 1/8 финала.

«Они так надеялись на свою звезду Салаха, и теперь им обидно, что остались за бортом плей-офф. Но в спорте побеждает сильнейший. Сегодня сборная Египта, увы, не относится к числу тех 16 сборных, которые будут играть в 1/8 финана. Надо просто смириться с этим», — считает Лебедев.

Ранее издание FilGoal сообщило, что Египетская футбольная ассоциация обжалует в Международной федерации футбола (ФИФА) судейство матча со сборной РФ. Египтяне считают, что рефери не назначил пенальти после падения нападающего Марвана Мохсена в зоне штрафной, кроме того, у них есть вопросы относительно автогола. 

19 июня сборная России обыграла сборную Египта со счетом 3:1. Первый гол египтяне сами забили в свои ворота. У россиян отличились Денис Черышев и Артем Дзюба. Звезда египетской команды Мохамед Салах успешно реализовал пенальти на 73-й минуте матча. 

Переигрывать не будут. В РФС ответили на жалобу Египта о судействе во время матча со сборной РФ

Лебедев подчеркнул, что пенальти был назначен после того, как арбитр воспользовался системой видеоповторов, что подтверждает честное судейство. 

 

«Система видеоповторов дает возможность арбитрам  очень точно фиксировать те или иные нарушения. Нареканий к судейству нет ни со стороны игроков, ни со стороны тренеров, ни со стороны болельщиков», — утверждает Лебедев.

К тому же, уверен член РФС, если Египту удастся доказать, что судья допустил нарушения, последствия будут только для самого арбитра. Его могут дисквалифицировать до конца ЧМ, либо понизить с основного до вспомогательного. 

 

«Но результат не изменится. Все,  матч прошел. Эта страница истории между сборным РФ и Египта перевернута. Возвращаться к ней никто не будет», — заявил Игорь Лебедев.

 

 

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Автор: Мария Владимирова
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