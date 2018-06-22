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11:23   22 Июня 2018
Россия

Все хуже и хуже: жители Красносельского района пожаловались на бездействие Яшина

Все хуже и хуже: жители Красносельского района пожаловались на бездействие Яшина

Тем временем тот уже подал документы на участие в выборах мэра Москвы.

Съемочная группа ФАН-ТВ пообщалась с жителями Красносельского района, главой которого является Илья Яшин, и поинтересовалась у них, какие изменения произошли под руководством кандидата в мэры. Те, однако, не нашлись с ответом. Дело в том, что ничего не изменилось, а самого Яшина они и вовсе не знают.

Старшая по подъезду одного из домов рассказала, что район благоустраивал прошлый глава. Тот проводил собрания жильцов, интересовался их желаниями. Так во дворах появились детские площадки и шлагбаумы, чтобы дети могли спокойно играть. Но после смены руководства собрания прекратились. Ничего больше не менялось.

Наоборот, становится только хуже. Жители жалуются на продолжающуюся уже долгое время стройку. Та, кажется, вообще не продвигается.

 

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Автор: Юлия Халус
#москва #россия #политика #илья яшин #красносельский район
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