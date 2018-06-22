Мы в соц.сетях:
РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит

РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит

Болельщик из России извинился за прикосновение к груди журналистки

Болельщик из России извинился за прикосновение к груди журналистки
Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным

Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным

 УНТ заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению

УНТ заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
Видео крупного ДТП со студентами в Гватемале опубликовали в сети

Видео крупного ДТП со студентами в Гватемале опубликовали в сети

 Добро пожаловать в Америку: Time поместил на обложку «бессердечного» Трампа

Добро пожаловать в Америку: Time поместил на обложку «бессердечного» Трампа
РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит

РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит

Болельщик из России извинился за прикосновение к груди журналистки

Болельщик из России извинился за прикосновение к груди журналистки
Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным

Медведчук назвал закон Украины об антикоррупционном суде нелегитимным

 УНТ заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению

УНТ заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
Видео крупного ДТП со студентами в Гватемале опубликовали в сети

Видео крупного ДТП со студентами в Гватемале опубликовали в сети

 Добро пожаловать в Америку: Time поместил на обложку «бессердечного» Трампа

Добро пожаловать в Америку: Time поместил на обложку «бессердечного» Трампа
10:37   22 Июня 2018
Ближнее зарубежье

УНТ заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению

УНТ заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению

Украинский народный трибунал (УНТ) признал президента Украины Петра Порошенко и еще семерых политиков виновными в военных преступлениях и заочно приговорил их к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Созданный в марте текущего года трибунал на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права расследовал военные преступления режима Петра Порошенко. Орган учредила инициативная группа граждан из Донецка и Луганска. И основными свидетелями против украинского руководства выступили жители Донбасса.

По итогам разбирательства коллегия присяжных пришла к выводу, что обвиняемые виновны по 24 статьям уголовного кодекса страны. Действующему режиму вменяется нарушение законов и обычаев войны, организация геноцида, пособничество террористам, а также организация предумышленного убийства и тому подобное. По каждому из этих обвинений предусмотрено свое наказание: от двух лет тюрьмы до пожизненного заключения.

УНТ заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению

Председательствующая судья УНТ Елена Шишкина объяснила, что на основание ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим все фигуранты приговариваются к пожизненному заключению. Это касается президента страны Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, премьер-министра Владимира Гройсмана, начальника генерального штаба Виктора Муженко, министра обороны Степана Полторака, председателя Верховной рады Андрея Парубий и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

Шишкина уточнила, что полный текст приговора появится только спустя пять дней. После этого его направят в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС), канцелярию Специального советника ООН по предупреждению геноцида и другие международные правозащитные организации для принятия мер к его исполнению.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#порошенко #донбасс #украина #политика #унт
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит Россия
РФС: Египтяне обиделись, но результат матча их жалоба в ФИФА не изменит
Член исполкома РФС Игорь Лебедев считает судейство на ЧМ-2018 максимально объективным, а Египту просто обидно, что не прошли в плей-офф.
11:55   22 Июня 2018
Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии Общество

Казаки больше не будут ломать песочницы с узором флага Белоруссии

20:34   21 Июня 2018
Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы Политика

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

15:38   21 Июня 2018
70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают Россия

70% сел Башкирии не знают русского, но ЕГЭ все равно сдают

14:14   21 Июня 2018
Самое читаемое
Две луны 27 июня 2018. Что происходит

Две луны 27 июня 2018. Что происходит

 Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

Болельщиков из Бразилии накажут за пошлую шутку над россиянкой

 Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

Будет ли Россия выпускать «украинские» АНы

 В ночном клубе в турецком Бодруме открыли стрельбу, есть жертвы

В ночном клубе в турецком Бодруме открыли стрельбу, есть жертвы