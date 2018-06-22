УНТ заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению

Украинский народный трибунал (УНТ) признал президента Украины Петра Порошенко и еще семерых политиков виновными в военных преступлениях и заочно приговорил их к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Созданный в марте текущего года трибунал на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права расследовал военные преступления режима Петра Порошенко. Орган учредила инициативная группа граждан из Донецка и Луганска. И основными свидетелями против украинского руководства выступили жители Донбасса.

По итогам разбирательства коллегия присяжных пришла к выводу, что обвиняемые виновны по 24 статьям уголовного кодекса страны. Действующему режиму вменяется нарушение законов и обычаев войны, организация геноцида, пособничество террористам, а также организация предумышленного убийства и тому подобное. По каждому из этих обвинений предусмотрено свое наказание: от двух лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Председательствующая судья УНТ Елена Шишкина объяснила, что на основание ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим все фигуранты приговариваются к пожизненному заключению. Это касается президента страны Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, премьер-министра Владимира Гройсмана, начальника генерального штаба Виктора Муженко, министра обороны Степана Полторака, председателя Верховной рады Андрея Парубий и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

Шишкина уточнила, что полный текст приговора появится только спустя пять дней. После этого его направят в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС), канцелярию Специального советника ООН по предупреждению геноцида и другие международные правозащитные организации для принятия мер к его исполнению.