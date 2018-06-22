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10:40   22 Июня 2018
Россия

«Роскосмос» анонсировал завершение проекта «Протон»

«Роскосмос» анонсировал завершение проекта «Протон»

О решении закрыть проект сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, перед завершением «Протона» будет произведено оставшееся количество универсальных ракета-носителей в соответствии с с уже подписанными контрактами. После закрытия проекта для полетов будут использоваться лишь «Ангара».

Однако на вопрос о сроках завершения производства аппаратов, глава «Роскосмоса» не ответил.

Он объяснил, что точную дату объявят после завершения работы в оперативном штабе по Центру Хруничева, в котором будет совершен расчет перевода основного производства в Омск. Новая точка работы обозначает, что все внимание будет сконцентрировано на «Ангаре».

Гендиректор отметил, что «Протон» сыграл историческую роль, но пришло время для перехода на сборку ракет нового поколения.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #ракета #общество #роскосмос #ангара #протон
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