«Роскосмос» анонсировал завершение проекта «Протон»

О решении закрыть проект сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, перед завершением «Протона» будет произведено оставшееся количество универсальных ракета-носителей в соответствии с с уже подписанными контрактами. После закрытия проекта для полетов будут использоваться лишь «Ангара».

Представлен макет ракеты-носителя «Протон-Л» «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева» продемонстрировал макет двухступенчатой ракеты-носителя «Протон-Л» (на международном рынке также используется название «Протон Медиум»). Новый... pic.twitter.com/Ll9Agwl2sy — ООО «ТехЛайнСервис» (@tlskazan) 15 июня 2018 г.

Однако на вопрос о сроках завершения производства аппаратов, глава «Роскосмоса» не ответил.

Он объяснил, что точную дату объявят после завершения работы в оперативном штабе по Центру Хруничева, в котором будет совершен расчет перевода основного производства в Омск. Новая точка работы обозначает, что все внимание будет сконцентрировано на «Ангаре».

Планы России на Луну. Новый космический корабль "Федерация" и ракета-носитель "Ангара" - будущие нашей космонавтики. pic.twitter.com/vk5ObvnXBG — Анатолий Власов ???????? (@AnatolyVlasov87) 18 января 2016 г.

Гендиректор отметил, что «Протон» сыграл историческую роль, но пришло время для перехода на сборку ракет нового поколения.