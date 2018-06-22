Аргентинскому болельщику запретили посещать матчи ЧМ из-за оскорбления россиянки

Футбольный фанат из Аргентины, приехавший в Россию на чемпионат мира по футболу, попросил россиянку произнести несколько фраз непристойного характера. Очевидно, девушка не знала испанского языка.

Молодой человек снял происходящее на видео и выложил в интернет. Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в твиттере сообщила, что болельщику за оскорбления запретят ходить на матчи чемпионата. Соответствующее обращение со стороны Аргентины рассмотрели российские власти.

Sexista e irrespetuoso. Después de que las autoridades rusas dieran lugar a nuestro pedido, Fernando Penovi, el argentino que usó a una joven rusa para decir obscenidades, no podrá ingresar a los estadios. Se suma a los 3000 que quedaron fuera del #MundialRusia2018. pic.twitter.com/CTTgZ0RDSR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 21, 2018

Чемпионат мира по футболу начался 14 июня. Открыл соревнования матч сборных России и Саудовской Аравии. Российские футболисты победили со счетом 5:0. Команда Аргентины встретилась с хорватскими спортсменами 21 июня. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу Хорватии.