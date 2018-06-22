СМИ: Аргентинская сборная просит поменять тренера на матч с Нигерией

Спортсмены требует замены главного тренера Хорхе Сампаоли на завершающую встречу группового этапа ЧМ-2018 с командой Нигерии.

По данным ТАСС, футболисты выразили недовольство решениями Сампаоли в игре с Хорватией, матч был проигран.

Сборная отказывается играть под руководством тренера на заключительном этапе с нигерийскими спортсменами, сообщает источник в футбольной Ассоциации Аргентины в эфире телеканала Todo Noticias.

Аргентина под угрозой вылета в плей-офф, поскольку сборная набрала лишь одно очко в двух встречах на Чемпионате.