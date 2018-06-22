Египетская футбольная ассоциация пожалуется на судейство в матче с РФ

EFA заверила, что судьи, следящие за игрой против российской сборной, допускали «очевидные ошибки».

Об этом в пятницу пишет ТАСС.

Речь идет об эпизоде, когда рефери решил не пользоваться системой видеоповторов, чтобы разобраться в ситуации с падением египетского футболиста Марвана Мохсена в штрафной площади. Президент EFA Хани Абу Рид не сомневается, что там следовало назначать пенальти. Ассоциация намерена обратить на это внимание Международной федерации футбола (ФИФА).

Матч сборной России против команды Египта в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу прошел в Петербурге 19 июня. Россияне обыграли египтян со счетом 3:1. Авторами голов стали: Артем Дзюба, Ахмед Фахти и Денис Черышев с российской стороны, а также Махамад Салах - от Египта.