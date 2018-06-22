Прогремел взрыв в киевском отделении Ощадбанка

Отделение Госсбербанка Украины в Киеве было подорвано, сообщает местная полиция.

В столице Украины двое неизвестных бросили взрывчатку в окно Ощадбанка, который находится по адресу ул. Героев Севастополя.

Злоумышленники скрылись с места преступления, а в банке начался пожар.

На место происшествия прибыли правоохранители, спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание в помещении. Однако вся мебель сгорела.

При инциденте никто не пострадал. Сотрудники Ощадбанка заявили, что ничто не предвещало преступления и никаких угроз в госбанк не поступало.