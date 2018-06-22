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 Прогремел взрыв в киевском отделении Ощадбанка

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9:39   22 Июня 2018
Весь мир

Эрдоган надеется, что Трамп отменит запрет сената США на поставки F-35 в Турцию

Эрдоган надеется, что Трамп отменит запрет сената США на поставки F-35 в Турцию

В связи с запретом поставок американских истребителей F-35 Анкара рассматривает все возможные альтернативы. Об этом заявил глава Турции Тайип Эрдоган.

В минувший понедельник сенат США принял собственный проект бюджета по обороне страны на 2019 год. План предусматривает остановку участия Турции в производстве истребителей, поскольку Анкара планирует купить зенитно-ракетные комплексы С-400 у Москвы.

В четверг в Техасе прошла торжественная церемония передачи первого F-35 турецкой стороне. Самолеты останутся в Анкаре до 2019 года, пишут РИА Новости, для обучения турецких военных.

Эрдоган надеется, что Трамп отменит запрет сената США на поставки F-35 в Турцию

Эрдоган в эфире телеканала A Haber заявил, что Турция уже выплатила 800 миллионов долларов за поставки истребителей. Турецкий лидер надеется, что американский коллега Дональд Трамп отменит запрет на поставки. Эрдоган считает, что подобная позиция Вашингтона к Анкаре ошибочна, так как Турция является стратегическим партнером США по НАТО. По словам главы Турции, страна сейчас занята производством собственных самолетов.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #турция #эрдоган #политика #трамп #весь мир #f35
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